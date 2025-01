Mbappé : Il annonce son retour avec son grand amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à un excellent niveau depuis quelques matches, Kylian Mbappé empile les buts avec le Real Madrid. Une excellente nouvelle pour l'équipe de France que l'ancien attaquant du PSG espère retrouver en mars. D'ailleurs, il a confié qu'il avait hâte de revenir et que son amour pour les Bleus n'a jamais changé.

Le cas Kylian Mbappé a grandement fait parler en France. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid a manqué les deux derniers rassemblements de l'équipe de France en octobre et en novembre. Une absence largement commenté, surtout la première fois, puisque le meilleur buteur de l'histoire du PSG, officiellement blessé, avait joué avec son club. Mais alors qu'il réalise un excellent début d'année, Kylian Mbappé se tourne déjà vers le mois de mars et le prochain rassemblement des Bleus, tout en rappelant son amour pour l'équipe de France.

Mbappé annonce son retour en Bleus

« J'ai beaucoup réfléchi. Trop. Comment faire ceci, comment bouger... et quand vous pensez autant, vous ne jouez pas bien. Avec l'équipe nationale, il ne se passe rien. La France est comme ça et je ne peux pas changer ce qui s'y passe. J'ai hâte de revenir en mars, mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à Madrid. Je pense à jouer mon meilleur football », lâche l'attaquant du Real Madrid avant d'évoquer plus en détails son retour en puissance.

« Je suis le genre de joueur qui a besoin de cette pression. Le sentiment qu'il faut toujours en donner plus. Contre le Celta, il y a eu des sifflets... mais c'est normal dans un club comme Madrid. Vous devez toujours gagner et si vous ne gagnez pas la Supercoupe, il peut y avoir des sifflets. C'est normal. La nuit a été difficile contre le Celta, mais nous avons été meilleurs, en jouant avec personnalité, en changeant les situations. Et c'est ce que veulent les Madridistas : bien jouer et gagner des matches », ajoute Kylian Mbappé.