PSG-Real Madrid : Mbappé vide son sac après son transfert !

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, l'attaquant de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour son transfert.

Après des débuts compliqués au Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le numéro 9 merengue a affirmé qu'il vivait un rêve depuis son arrivée au Santiago Bernabeu.

« Ce "rêve" de jouer pour Madrid... A-t-il été dépassé ? Être ici est toujours un rêve. Chaque fois que j'ai l'occasion de jouer ici, je suis heureux. Même quand je n'ai pas bien joué, je l'étais. C'était ma faute, celle de personne d'autre. Et maintenant, je suis meilleur. J'essaie d'apprendre la culture espagnole, un peu différente de la française, mais j'y arrive. Et je me débrouille bien. Ma vie me plait », s'est réjoui Kylian Mbappé.