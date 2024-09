Mbappé a le seum, les rôles sont inversés !

Amadou Diawara

Depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 1982, la Belgique n'a pas battu la France en match de compétition. D'où le seum des Diables Rouges après chaque défaite contre les Bleus ces dernières années. Coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid, Thibaut Courtois a l'occasion de prendre une petite revanche dans ce duel franco-belge lors des séances d'entrainement.

Il existe une énorme rivalité entre la France et la Belgique. Toutefois, les Diables Rouges ne font pas vraiment le poids face aux Bleus ces dernières années. En effet, la Belgique n'a pas remporté le moindre match de compétition face à l'équipe de France depuis le 9 septembre 1981. A cette date, les Tricolores s'étaient inclinés 2-0 en éliminatoires pour la Coupe du Monde 1982.

Duel XXL entre Mbappé et Courtois au Real

Si la Belgique est impuissante face à la France depuis plus de quarante ans, Thibaut Courtois a trouvé le moyen de prendre une petite revanche. En effet, le gardien de 32 ans s'amuse à martyriser Kylian Mbappé lors des séances entrainements du Real Madrid.

«On se taquine un peu»

« Kylian Mbappé ? On a des petits jeux. L’autre jour avant le match, c’était lui contre moi. Il me dit : "je vais te mettre un but aujourd’hui". Je lui ai arrêté un tir et je lui parle. Après, il a tiré sur le poteau et me dit : "t’as trop de chance". Je lui ai arrêté un penalty, parfois il met un but. On se taquine un peu. C’est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Ça me pousse à faire mieux et lui aussi », a confié Thibaut Courtois, au micro de Canal + ce mardi soir.