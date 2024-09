«Madrid a perdu Mbappé» : Catastrophe annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace au Wanda Metropolitano pour le grand derby face à l’Atlético de Madrid (21h). Les Merengue doivent se passer de Kylian Mbappé, touché à la cuisse et absent pour les trois prochaines semaines. Ancien joueur des deux clubs, Juan Eduardo Esnaider estime que la perte du Français est un coup dur pour la « Casa Blanca ».

Le Real Madrid a une occasion en or. Après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse d’Osasuna ce samedi (4-2), le club madrilène pourrait revenir à seulement un point des Blaugrana au classement de la Liga. Mais pour cela, les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir triompher de l’Atlético de Madrid ce dimanche soir (21h). Nul doute que la formation de Diego Simeone va poser des problèmes aux Merengue, dans un derby qui s’annonce d’ores et déjà électrique, et ce malgré l’absence de Kylian Mbappé.

Mbappé : Le Real Madrid va régler un problème ? https://t.co/tKYhLbCvWO pic.twitter.com/TkcbjkPvSM — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Mbappé absent pour le derby de Madrid

Une nouvelle fois buteur mardi face au Deportivo Alaves, le Français arrivé cet été au Real Madrid, s’est blessé. Touché à la cuisse, Kylian Mbappé va manquer les trois prochaines semaines de compétition. « C'est dommage qu'il ne soit pas là pour ce match. Mais je crois que nous pouvons nous adapter à son absence. Évidemment, ça change un peu sans Mbappé mais pas beaucoup. L'année dernière nous étions habitués à jouer sans lui », déclarait Carlo Ancelotti à ce sujet ce samedi.

« Madrid a perdu Mbappé, ce qui est très important »

Ancien joueur du Real Madrid (1991-1993, 1995-1996) mais aussi de l’Atlético de Madrid (1996-1997), Juan Eduardo Esnaider s’est exprimé auprès d’AS sur les conséquences de l’absence de Kylian Mbappé dans le onze du Real Madrid : « Il n'y a pas de favori, même si les gens disent qu'une équipe est meilleure que l'autre. Madrid a perdu Mbappé, ce qui est très important. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, l'Atlético était la seule équipe qui savait comment battre Madrid en Liga et que depuis, l'équipe d'Ancelotti est invaincue. L'Atlético est motivé après sa victoire contre le Celta et a de bonnes chances de gagner, mais il affronte un adversaire qui n'a pas besoin de grand-chose pour le battre. Ce sera un derby amusant », a ainsi lâché l’ancien attaquant.