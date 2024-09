Le Real Madrid frôle la catastrophe, il fait un aveu

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir battu le Betis Séville (2-0) avant la trêve internationale, le Real Madrid a enchaîné une deuxième victoire consécutive samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2). Les Merengue ont en revanche concédé énormément d’occasions et comme l’a avoué Carlo Ancelotti, ils ne méritaient probablement pas ce succès.

Kylian Mbappé et Vinicius Jr buteurs, deuxième victoire consécutive... Le Real Madrid a passé une bonne soirée samedi sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2). La Casa Blanca s’est imposée grâce à deux penalties, le premier transformé par le Brésilien et le second par le Français. Mais les Merengue ont eu du mal et ont concédé beaucoup d’occasions face à la Real Sociedad, qui a touché les montants à plusieurs reprises.

« Nous ne méritions probablement pas de gagner »

« Ça a été un match très compliqué que nous ne méritions probablement pas de gagner parce que la Real Sociedad a très bien joué », a concédé Carlo Ancelotti en conférence de presse. « On a su faire le dos rond dans les moments difficiles et je le salue. La sortie de balle n'était pas bonne, ils nous pressaient très bien mais nous avons toujours réussi à trouver un joueur libre. »

« Les joueurs progressent beaucoup »

Si le Real Madrid n’est pas encore à « 100% physiquement », Carlo Ancelotti voit tout de même des progrès : « Individuellement les joueurs progressent beaucoup. Nous sommes très contents parce qu’il était important de bien démarrer cet enchaînement de matchs. »