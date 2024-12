Le Real Madrid annonce trois renforts XXL !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est frappé par une malédiction. En effet, Carlo Ancelotti voit ses hommes forts tomber un à un à cause de blessures. Mais heureusement pour le coach merengue, il devrait récupérer à la fois Jude Bellingham, Vinicius Junior et Endrick pour le déplacement à l'Atalanta de ce mardi soir.

Le Real Madrid n'est pas au top depuis le début de la saison. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti a du mal à enchainer les victoires ces derniers mois. La faute, peut-être, à la pluie de blessures au sein de son effectif.

L'infirmerie du Real Madrid se désemplit

Depuis le lancement de la saison 2023-2024, Carlo Ancelotti voit tous ses meilleurs soldats se blesser tour à tour. Privé de Vinicius Jr et de Rodrygo - entre autres - contre Gérone ce samedi soir, le coach du Real Madrid a dû sortir Jude Bellingham et Ferland Mendy prématurément, et ce, parce qu'ils souffraient d'un pépin physique. Mais heureusement pour le club merengue, trois joueurs devraient faire leur retour à la compétition ce mardi soir face à l'Atalanta.

Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo vont jouer contre Gérone ?

Présent en conférence de presse ce lundi, Carlo Ancelotti a annoncé que Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo devraient être aptes pour Atalanta - Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. « Vinicius sera-t-il titulaire ? Il va bien. Il a totalement récupéré. La séance d'entraînement d'aujourd'hui (lundi) sera très importante, tout comme pour Rodrygo. Bellingham va bien, à 100%. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrygo. Nous prendrons une décision après la séance d’entraînement », a confié le technicien de la Maison-Blanche.