Mbappé : La promesse au Real Madrid qu’il va tenir ?

Après sept saisons au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Quelques mois plus tard, l’international français n’a pas encore réussi à s’intégrer pleinement dans son club de cœur, ce qui ne l’effraie pas. Interrogé par Canal+, le numéro 9 merengue a affiché une grande confiance quant à son avenir à la Casa Blanca.

Silencieux depuis le jour de sa présentation au Real Madrid, au cours duquel il avait répondu aux questions des journalistes en conférence de presse avant de prendre la parole sur la chaîne de télévision du club espagnol, Kylian Mbappé était très attendu pour réagir à de nombreux sujets. L’international français n’avait toujours pas pris la parole concernant son escapade à Stockholm et les accusations de viol dont il ferait l’objet là-bas, ses récentes absences en équipe de France, son départ houleux du PSG ou bien ses premiers mois compliqués chez les Merengue. C’est désormais chose faite, avec un long entretien accordé à l’émission Clique, présentée par Mouloud Achour et diffusée sur Canal+.

« J'ai toujours rêvé du Real Madrid »

Ses 11 buts et 2 passes décisives en 21 apparitions cette saison masquent quelque peu les difficultés rencontrées par Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs. Et au cours de sa prise de parole face à Mouloud Achour, l’international tricolore a tenu à envoyer un message fort à ses nouveaux supporters. « J'ai toujours rêvé du Real Madrid. Je ne sais pas quand ni comment mais je savais que j'allais jouer ici », a confié Mbappé, affirmant n’avoir aucun regret malgré un début d’aventure qu’il imaginait meilleur.

« Je vais réussir ici »

« Ce n'est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Supercoupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on t’attend en deuxième partie de saison. C'est là que tu seras jugé, poursuit le numéro 9 du Real Madrid, convaincu de sa réussite dans la capitale espagnole. Tu découvres un nouveau contexte, un nouveau club, climat, environnement. Tu ouvres tous les sens. C'est plus être dans l'observation. Je vais réussir ici. »

