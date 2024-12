Mbappé raconte un clash en équipe de France !

Thomas Bourseau

Il y a un peu plus de deux ans, avant le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé avait fait grève pour un shooting photo programmé avec un sponsor de la Fédération française de football. Le champion du monde refusait que son image continue d’être associée à n’importe quelle marque et, ne pouvant pas se faire entendre, prenait cette décision drastique. Au final, la convention collective des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France a été rectifiée au terme d’un clash que Mbappé a raconté à Mouloud Achour.

Kylian Mbappé, avant même de devenir le capitaine de l’équipe de France, s’était battu pendant de longs mois avec sa mère Fayza Lamari concernant la convention collective des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France en place depuis 2010. Le champion du monde contestait à l’époque cette obligation d’associer son nom aux sponsors et aux campagnes publicitaires liées à la Fédération française de football que chaque international signait dès lors qu’il effectuait sa première sélection chez les Bleus.

«Les gens ont dit Kylian veut de l'argent. Je n'ai jamais touché un euro depuis ma première sélection»

Afin de remédier à cela et à faire bouger les choses malgré de multiples tentatives restées vaines et sans réponses de la part de la FFF, Kylian Mbappé décidait pendant la trêve internationale de septembre 2022 de ne pas prendre part à la séance photo prévue à l’époque dans l’optique de modifier la convention collective. Ce coup de théâtre et prise de position de Mbappé a fait drastiquement bouger les choses et la charte a été revue par le joueur et l’ensemble du vestiaire. Pour Clique X, Kylian Mbappé s’est livré sur ce combat et celui des paris sportifs.

« Ça détruit des gens que je connais. J'ai fait ça aussi en sélection, pour les droits d'image. Je m'étais fait taper dessus. Les gens ont dit Kylian veut de l'argent. Je n'ai jamais touché un euro depuis ma première sélection, ça ne me rapporte rien l’équipe de France financièrement. Ils ont compris que c'était une démarche collective, c’est juste que j’étais parti au feu pour les gars ».

«On discutait avec la Fédération depuis des années et on ne trouvait pas d’accord»

Le désaccord ambiant entre les joueurs et la FFF était trop important pour que Kylian Mbappé n’agisse pas selon les propos du principal intéressé.

« On n'était pas d'accord sur la charte des droits à l'image et il y avait toutes ces choses-là de paris sportifs, sur la malbouffe… Pas mal d’entre nous viennent de quartiers, de ces endroits-là où ça détruit un nombre de gens incalculable. On discutait avec la Fédération depuis des années et on ne trouvait pas d’accord ».

«Président, beaucoup de respect pour vous, gardez votre salive je ne vais pas sortir»

« J’avais dit à ma mère : je n’y vais pas (...) Le président de la Fédération à l’époque c'était Noël Le Graët, il m’appelait dans ma chambre le matin je lui disais : “Président, beaucoup de respect pour vous, gardez votre salive je ne vais pas sortir.” J'avais prévenu le coach la veille, je lui ai dit : “écoute, demain je ne vais pas y aller.” (...) Le coach n’était pas contre. Il a compris, il a été joueur. Au début je me suis fait charcuté, au final on a changé la charte et tout le monde est content. Maintenant, même la Fédération est contente, les shootings se passent super bien, on est main dans la main, les joueurs ont adhérés ». a conclu Kylian Mbappé au cours de sa longue interview avec le journaliste Mouloud Achour, diffusée dimanche soir sur Canal+.