Mbappé - Benzema : Un problème dénoncé pour le Real Madrid

C'est un fait, Kylian Mbappé n'est pas à son top au Real Madrid. Placé la plupart du temps dans l'axe de l'attaque, l'international français peine à faire des différences, même si un léger mieux a été observé face à Gérone samedi soir. Légende de l'Atalanta Bergame, Josip Ilicic s'est exprimé sur les difficultés du joueur tricolore.

Kylian Mbappé ne se voile pas la face. Questionné par Mouloud Achour sur Canal +, le joueur français a reconnu quelques difficultés pour ses débuts au Real Madrid. Légende de l’Atalanta Bergame, Josip Ilicic ne dira pas le contraire. A la veille d’un match décisif de Ligue des champions, l’actuel milieu de terrain de Maribor estime que Mbappé fléchit sous le poids de la pression.

Après des doutes, Mbappé prouve qu'il a les épaules ! Un but décisif qui fait déjà parler. ⚽

« Il souffre beaucoup »

« Il souffre beaucoup en tant qu'attaquant, il a moins d'espace et peu de soutiens pour se libérer. À cela s’ajoutent une pression et des attentes énormes. Les gens s'imaginaient le voir faire ce que Cristiano a fait et c'est impossible » a-t-il confié.

Le Real Madrid s'est trompé ?

Selon Ilicic, le Real Madrid aurait dû miser sur un profil à la Karim Benzema. « Le problème est qu'il manque à Madrid une référence au sommet, un Benzema, qui sait aussi jouer dos au but, ce dont Mbappé souffre beaucoup » a déclaré le joueur à As.