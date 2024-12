Kylian Mbappé : La discussion gardée secrète avec sa mère !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très discret dans les médias, Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence dans un entretien accordé à Canal+ et diffusé dimanche soir. Une interview menée par le présentateur de l’émission Clique, Mouloud Achour. Ce dernier a indiqué que 30 minutes n’avaient pas été diffusées, où l’on aurait notamment pu retrouver un entretien croisé avec sa mère, Fayza Lamari.

C’était l’événement de ce dimanche soir. Entre ses débuts compliqués au Real Madrid et les récentes polémiques auxquelles il a été mêlé, la prise de parole de Kylian Mbappé était très attendue. C’est auprès de Canal+ que le capitaine de l’équipe de France a décidé de s’exprimer, dans un entretien accordé à l’émission Clique, présentée par Mouloud Achour.

30 minutes de l’interview de Mbappé n’ont pas été diffusées

Interrogé par Le Parisien, Mouloud Achour est revenu sur les coulisses de cet entretien de près d’une heure avec Kylian Mbappé, dont 30 minutes n’ont pas été diffusées : « En fait on a trente minutes d’interview en plus. On a enregistré 1h20 d’entretien. Mais, pour que cela soit diffusé au Canal Football Club, on a fait un montage de 53 minutes. Dans ce qui n’est pas passé, Kylian parle de ses performances au Real, de la gestion de son image, de son engagement associatif. »

«Il y a aussi un entretien croisé avec sa mère Fayza. Quelque chose qu’il n’avait jamais fait publiquement»

30 minutes dans lesquelles il y a également un entretien croisé entre Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari. « Il y a aussi un entretien croisé avec sa mère Fayza. Quelque chose qu’il n’avait jamais fait publiquement. On n’a jamais vu Kylian parler avec sa maman dans une émission », a ajouté Mouloud Achour, qui a précisé que la partie manquante de cette interview ne serait pas diffusée : « On ne sait pas encore ce qu’on va en faire. Peut-être que cela ira plus tard dans un documentaire. Rien n’est décidé. Mais cela ne sera pas diffusé. »