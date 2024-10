Accusations de viol : Mbappé est innocent, son entourage à la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis que l'information a été divulguée, l'entourage de Kylian Mbappé a pris la parole publiquement pour évoquer les accusations de viol dont il fait l'objet en Suède. En effet, Me Marie-Alix Canu-Bernard assure que son client est innocent. Et pour cause, elle rappelle que le joueur «n’est jamais seul».

Depuis lundi soir, Kylian Mbappé est impliqué dans un scandale en Suède, où l'attaquant du Real Madrid serait accusé de viol selon les informations des deux médias locaux Aftonbladet et Expressen. L'avocate de l'ancien joueur du PSG, Me Marie-Alix Canu-Bernard, a ainsi pris la parole afin d'assurer que son client n'a jamais pu commettre les faits qui lui sont reprochés pour la simple est bonne raison qu'il est toujours accompagné.

«C’est une certitude absolue»

« Il n’est jamais seul. Il n’est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Donc de ce fait, cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Ça, je peux vous le dire, parce que c’est une certitude absolue », affirme-t-elle dans des propos accordés à TF1, avant de poursuivre.

«Il est particulièrement serein»

« Il est particulièrement serein. En revanche, il est éberlué de voir cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Il était d’une sérénité absolue. Il est d’ailleurs parti à l’entraînement parce qu’il n’a strictement rien à se reprocher », ajoute Me Marie-Alix Canu-Bernard.