Après le PSG, Neymar n'a pas oublié Barcelone !

Neymar a fait vibrer les supporters du FC Barcelone avant ceux du PSG (2017-2023). Entre 2013 et 2017, le Brésilien s'est révélé aux yeux de l'Europe en débarquant de Santos à 21 ans. En seulement quatre ans, Neymar a été adopté par le club blaugrana et fait indéniablement partie de son histoire. Un honneur qu'il a commenté dans le cadre du 125ème anniversaire du Barça vendredi.

Neymar a fait partie de l'une des meilleures attaques de ces dernières années. Entre 2014, année d'arrivée de Luis Suarez au FC Barcelone, et 2017, le Brésilien a été associé à l'Uruguayen et à Lionel Messi. Aux côtés d'El Pistolero et de La Pulga, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a brillé au Barça au sein de la « MSN ».

Neymar a choqué l'Europe au Barça avec Messi avant le PSG

Lors de ses quatre saisons passées au FC Barcelone, Neymar a vécu des moments merveilleux et la meilleure nuit de sa carrière le 8 mars 2017 comme il le révélait en interview pour Red Bull, à savoir la fameuse remontada en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au PSG (6-1). Quelques mois plus tard, en août plus précisément, le Paris Saint-Germain devenait son club et l'équipe dans laquelle il est resté le plus longtemps (6 saisons).

«C'est un rêve de faire partie de cette histoire, ça restera à jamais dans mon coeur»

Sur Instagram, à l'occasion du 125ème anniversaire du FC Barcelone, Neymar a publié une Story de lui-même avec le maillot du Barça lorsqu'il y évoluait accompagnée du message suivant : « 125 ans d'histoire » et de quelques emojis d'applaudissements.

Pendant la cérémonie de vendredi soir à Barcelone, comme beaucoup d'autres légendes telles que Lionel Messi, Pep Guardiola et Andrés Iniesta, Neymar a lui aussi adressé un message vidéo diffusé. « C'est un rêve de faire partie de cette histoire, ça restera à jamais dans mon cœur. Pour beaucoup d'années, Barça ».