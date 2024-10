Eleven All Stars 2 : «On a vu Vinicius», il raconte son calvaire

Arnaud De Kanel

Victime de gestes à caractère raciste lors du match Espagne - France entre streamers samedi, le Français Brawks a été profondément touché. Le co-fondateur des Gentlemates a tenu à rappeler que ce n'était pas la première fois que cela arrivait en Espagne en prenant pour exemple Vinicius Jr.

La deuxième édition de l'Eleven All Stars se tenait samedi soir à Madrid. Malheureusement, la fête a été gâchée par un acte raciste d'un supporter espagnol présent dans les tribunes. Ce dernier a mimé des gestes de singe en regardant Brawks. Immédiatement, les Français ont fait bloc derrière leur coéquipier qu'ils ont défendu en allant au devant de ce supporter avant de rentrer au vestiaire pour interrompre le match. Un cas qui n'est pas sans rappeler ce que subit Vinicius Jr lorsqu'il se déplace avec le Real Madrid comme l'a fait remarquer Brawks.

«J'avais les larmes aux yeux»

« Je ne vais pas mentir, c'est la première fois que je subis du racisme. Je vais avoir 33 ans, je n'en ai jamais subi directement. C'est violent. J'adore le sport et les valeurs qu'il prône, le racisme n'a rien à faire dans le sport ni dans la vie de tous les jours. Beaucoup de joueurs de l'équipe ont vraiment voulu arrêter le match. Je ne vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de dégoût, j'avais les larmes aux yeux. On a vu Koko qui était très attristé, qui n'a pas pu retenir ses larmes. On a fait beaucoup de déplacements, on s'est entraînés très dur pour le show, pour les viewers... j'ai quand même dit à nos joueurs de continuer le match. Moi je n'étais plus trop dedans, c'était compliqué. Mais il y a des gens qui se sont déplacés, on reste des créateurs de contenus, des gens s'étaient donné rendez-vous sur Twitch. Pour le divertissement, j'ai tenu à ce qu'on reprenne le match. Mais le racisme n'a rien à faire dans cette société, dans les stades, nulle part », a tout d'abord confié le streamer de 32 ans au micro de RMC Sport, avant de prendre l'exemple de Vinicius Jr.

«Maintenant que je l'ai subi, je sais que lui subit ça de centaines ou milliers de personnes»

« On a vu Vinicius. Maintenant que je l'ai subi, je sais que lui subit ça de centaines ou milliers de personnes... je suis de tout coeur avec lui, dans son combat. Mentalement il est très fort parce que moi, ça m'a achevé. Les Espagnols ont quand même été assez solidaires. Koko voulait arrêter le match, pour lui c'était le débordement de trop. C'est quelque chose qu'il a déjà connu, pour lui c'était vraiment trop. On s'est consultés entre nous, ils sont venus s'excuser auprès de moi. Je sais qu'ils ne peuvent rien y faire, ce sont des débordements, ils ne gèrent pas les spectateurs. Ils ont pris la parole, ils ont mis les mots. On a continué le match, malheureusement on n'a pas gagné. Ce sont les aléas de la vie, ça arrive, il faut juste continuer à se battre et ne rien lâcher », a ajouté Brawks. Le co-fondateur de la structure Gentlemates pourra certainement se réconforter le 7 décembre prochain avec le soutien du public français à l'occasion de DTR, un évènement de boxe anglaise organisée par son camarade Billy.