Droits TV : Un clash éclate entre le PSG et le RC Lens !

Dans un peu plus d’un mois, le championnat de France de Ligue 1 va reprendre ses droits. Mais pas tous. Car les droits TV n’ont toujours pas été vendus. Un match entre DAZN et une chaîne créée par la LFP est en cours et lors d’une réunion entre les présidents de clubs, le ton est très vite monté entre Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et Joseph Oughourlian, président du RC Lens.

C’est la crise dans le football français. Les présidents de clubs sont incapables de décider à qui les droits télévisuels seront cédés. Le choix est double : soit la cession des parts ira au duo DAZN-BeIn Sports, soit c’est la chaîne 100% football créée par la LFP qui diffusera les matchs. Ce dimanche, une réunion était prévue entre les présidents de clubs de Ligue 1, pour tenter de vite trouver une solution afin d'éviter l'écran noir le 17 août prochain.

Une réunion qui a commencé plus tôt que prévue

Une solution doit être vite trouvée en Ligue 1, concernant les droits TV. Pour le moment, le championnat de France ne sera pas diffusé car aucun accord n’a été trouvé. Une réunion devait avoir lieu ce dimanche à 17h30, mais elle aurait finalement débutée à 17h, dans une ambiance plus que tendue entre deux présidents de clubs…

Clash entre al-Khelaïfi et Oughourlian

D’après les informations de RMC Sport, le ton serait très vite monté entre Nasser al-Khelaïfi et plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1. Le boss du PSG aurait même menacé de quitter la réunion, avant que le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère ne lui demande gentiment de rester. Al-Khelaïfi aurait rétorqué, en parlant du président du RC Lens, Joseph Ourghourlian « lui-là, il ne comprend rien ! » Le problème des droits TV, couplé à une saison qui va vite débuter augmente considérablement la tension entre les présidents de clubs…