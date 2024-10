Deschamps a une nouvelle arme «spéciale» !

Thomas Bourseau

Pas de Kylian Mbappé en équipe de France, Bradley Barcola répond présent. L’ailier des Bleus parvient à être aussi décisif qu’avec le PSG en ce début de saison et a inscrit son deuxième but avec la sélection tricolore. Et ce, grâce à une finition signature de sa part qu’il compte bien réutiliser sans modération à l’avenir.

Didier Deschamps est privé de Kylian Mbappé pendant ce rassemblement d’octobre avec l’équipe de France. Cependant, le sélectionneur des Bleus peut notamment compter sur Bradley Barcola qui a, comme pendant la trêve internationale de septembre contre l’Italie (1-3), a remis le couvercle la semaine dernière.

«Je sais que quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but»

Après la victoire de l’équipe de France en Hongrie face à Israël jeudi dernier (4-1), Bradley Barcola a été invité à s’expliquer sur son nouveau geste signature devant le but qui commence à faire régulièrement mouche avec le PSG ainsi que l’équipe de France. « Je sais que quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content ».

«J’espère en mettre encore plein d’autres»

« C’est toujours spécial. C’est mon deuxième maintenant et j’espère en mettre encore plein d’autres ». Relancé par le journaliste Saber Desfarges pour TF1 sur son arrivée du côté gauche vers l’axe pour conclure en ouvrant son pied, Bradley Barcola a souri en délivrant le message suivant. « Celle-là, je la travaille depuis longtemps, ça devient une habitude maintenant ».