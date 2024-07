Cristiano Ronaldo : La bande de Mbappé s’en va en «guerre» !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo est la star incontestée de la sélection portugaise qui a su se hisser jusqu’au quart de finale de cet Euro 2024, match au cours duquel la Seleçao affrontera l’équipe de France de Kylian Mbappé. Le quintuple Ballon d’or évoque déjà une guerre avec les Bleus.

Lundi soir, l’équipe de France a validé, non sans mal, son billet pour le 1/4 de finale de l’Euro qui aura lieu vendredi 5 juillet au soir à 21h au Volksparkstadion d’Hambourg. Disposant de la Belgique de Kevin De Bruyne à Dusseldorf un peu avant 20h, la bande de Kylian Mbappé a pu célébrer cette qualification au tour suivant de l’Euro contre le Portugal qui en a fait de même quelques heures plus tard au terme d’une séance de tirs au but remportée d’une main de maître grâce à trois arrêts de Diogo Costa (0-0, puis 3-0).

«Nous allons faire la guerre»

La Slovénie n’a pas trouvé la recette afin d’éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a fini en pleurs après avoir manqué un penalty pendant les prolongations à la 105ème minute de jeu. Pour autant, Cristiano Ronaldo a déjà donné rendez-vous à l’équipe de France vendredi via RTP . « Nous allons avoir un match difficile contre la France et nous allons faire la guerre » . La bataille est lancée.

«Le fait qu'il s'agisse de mon dernier Euro ne me rend pas émotif»

D’autant plus que Cristiano Ronaldo est actuellement en train de vivre son dernier championnat d’Europe, 20 ans après le premier en 2004. « Rendre les gens heureux est ce qui me motive le plus. Le fait qu'il s'agisse de mon dernier Euro ne me rend pas émotif. C'est plutôt le sentiment de joie que j'éprouve lorsque je vois mes supporters, ma famille et l'affection qu'ils me portent ».

Cristiano Ronaldo prend rendez-vous pour le Mondial 2026