Coupe du monde 2022 : Messi brille au Qatar, le «nouveau Neymar» s'enflamme

Pierrick Levallet

Auteur d'une nouvelle prestation de haut niveau dans cette Coupe du monde, Lionel Messi a permis à l'Argentine de battre la Croatie ce mardi (3-0) et de se qualifier pour la finale du Mondial. La star du PSG a d'ailleurs impressionné Endrick, le crack de 16 ans de Palmeiras. Le jeune attaquant s'est enflammé sur les réseaux sociaux.

À 35 ans, Lionel Messi réalise une Coupe du monde fantastique. La Pulga a encore été étincelante face à la Croatie ce mardi et a permis à sa sélection de décrocher son billet pour la finale du Mondial (3-0). La star du PSG, buteur sur penalty et passeur décisif sur le deuxième but de Julian Alvarez, s’est montrée à son avantage. Et cela a grandement surpris Endrick.

Endrick puso un tweet alabando a Messi y le han ordenado borrar el tweet, las consecuencias de fichar por la mayor mafia del fútbol. pic.twitter.com/1NEmFwr1mA — Kratos Culé (@KratosCule) December 13, 2022

Messi a bluffé Endrick

Sur son compte Twitter , le crack de Palmeiras s’est totalement enflammé pour Lionel Messi. « Messi, c'est absurde ce qu'il fait » a-t-il écrit, accompagné d’une émoticône alien, avant de supprimer son tweet par la suite. L’attaquant de 16 ans, qui devrait s'engager avec le Real Madrid, a visiblement été scotché par la grande performance du capitaine argentin.

«C'est le meilleur joueur de l'histoire»