Coup de pression pour le PSG, «vous pouvez vous moquer...»

Présent en conférence de presse ce mercredi, John Textor a balayé l'actualité de l'OL et a évoqué les grandes ambitions de sa formation. Malgré les difficultés financières de son club, l'homme d'affaires américain se sent capable de concurrencer le PSG, invaincu sur la scène nationale depuis 2022 et titré à douze reprises en championnat.

John Textor est sorti de son silence ce mercredi. Le patron de l’OL s’est présenté face à la presse pendant une heure afin d’évoquer l’actualité de son club, le mercato réalisé, mais aussi les grandes ambitions de son équipe. A cette occasion, l’homme d’affaires américain a lancé un nouvel avertissement au PSG, avec qui les relations sont glaciales. En juillet dernier, Textor s’en était pris à Nasser Al-Khelaïfi après les négociations pour le rachat des droits TV.

« C’est un échec si nous ne gagnons pas le championnat »

Cette fois-ci, Textor a lancé une menace au PSG. « C’est un échec si nous ne gagnons pas le championnat. Nous les avons battus en termes de points au cours de la seconde moitié de la saison passée. Ils ont une grande équipe, mais notre ambition est de battre tout le monde en championnat et de finir en haut du tableau. Nous avons deux matchs contre le PSG. Nous devons en gagner au moins un » a confié le dirigeant lyonnais. Une sortie qui n’a pas déplu à Daniel Riolo.

Riolo n'est pas choqué

Durant l’After Foot sur RMC, le chroniqueur a livré son ressenti après la déclaration de Textor. « Les mecs qui parlent comme ça, ça ne me gêne pas. Il veut mettre la pression sur son groupe, il a envie d’afficher une ambition qui parait presque un peu ridicule. Mais non, après il se reprend en disant qu’il faut au minimum qu’on soit soit dans la zone Ligue des Champions. On parle de l’OL, moi ça ne me choque pas qu’il dise ça. Vous pouvez vous moquer, mais ça ne me choque pas » a déclaré Riolo.