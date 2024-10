Catastrophe à l’OM, il sort du silence

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a réalisé un mercato très ambitieux. Le club phocéen a misé sur un savant mélange d’expérience et de jeunesse. Les dirigeants marseillais ont notamment fait des pieds et des mains pour enrôler Valentin Carboni. Malheureusement, l’Argentin s’est très sérieusement blessé et il sera sans doute indisponible jusqu’à la fin de la saison. Sur Instagram, le milieu offensif a donné de ses nouvelles après son opération.

Ce dimanche, l’OM affrontait Montpellier en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont rassurés avant d’affronter le PSG le week-end prochain, puisqu’ils se sont imposé cinq buts à zéro. Les Marseillais sont troisièmes du championnat, à trois points de l’ASM et du club de la capitale.

Valentin Carboni sera absent de longs mois

Face à Montpellier, Roberto De Zerbi ne pouvait pas compter sur Valentin Carboni. L’Argentin, arrivé sous la forme d’un prêt payant cet été, s’est très sérieusement blessé dernièrement en sélection et il sera probablement absent jusqu’à la fin de la saison. Certaines rumeurs affirmaient même que l’OM et l’Inter Milan étaient actuellement en discussion afin de casser le prêt du milieu offensif.

Carboni donne de ses nouvelles

En attendant de savoir s’il pourra rejouer ou non avec l’OM, Valentin Carboni est déjà passé sur le billard. Le milieu offensif a d’ailleurs donné de ses nouvelles après son opération sur son compte Instagram. « Merci beaucoup à tout le monde pour l’amour reçu ces jours-ci. Dieu merci l’opération s’est déroulée de la meilleure façon donc je veux remercier le Dr Ramon Cugat et toute son équipe pour cette opération réussie. Je voudrais également remercier mes coéquipiers, l’équipe d’entraîneurs et le personnel médical de la sélection argentine, de l’OM et de l’Inter. Par-dessus tout, je voudrais remercier ma famille, qui est toujours là pour moi, à tout moment et encore plus dans ce moment difficile, je les aime beaucoup. Maintenant, je me concentre sur la rééducation et je me rétablis de la meilleure façon possible pour revenir plus fort. »