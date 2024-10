Benzema se fâche, Pogba le remplace !

Jean de Teyssière

Trois Zéros, sorti en 2002 va avoir une suite ! Fabien Onteniente, le réalisateur de Camping notamment, s’apprête à sortir son film 4 Zéros en salles, le 23 octobre prochain. Un film dans lequel devait apparaître un certain Karim Benzema mais qui a finalement été remplacé par Paul Pogba, alors suspendu de football pendant 4 ans.

Dans les colonnes de L’Équipe, Fabien Onteniente, le réalisateur du film 4 Zéros, revient sur la potentielle collaboration avec Karim Benzema : « J'ai collaboré avec Karim Djaziri (ancien agent du joueur) qui m'a donné beaucoup de tuyaux pour le film. Quand on a commencé à réfléchir au scénario, il était encore en lien avec lui. Mais il y a eu son transfert en Arabie saoudite (à Al-Ittihad, en juin 2023), ils se sont fâchés et il m'a dit : "Laisse tomber, il ne le fera pas". De toute façon, cela m'intéressait moins, parce qu'il clive, Benzema. »

«Une bonne opportunité de ne pas rester à la maison»

Toujours dans le quotidien français, Paul Pogba raconte sa joie d’avoir pu participer à ce film : « C'était une bonne opportunité de ne pas rester à la maison, de faire quelque chose de mon temps libre. Plusieurs personnes, des amis, des publicitaires, des réalisateurs m'avaient déjà dit : "Tu devrais penser à jouer, tu as quelque chose..." »

«Pogba est un acteur»

« Il a quand même un truc, c'est sa présence. Vous pouvez faire tous les cours de théâtre du monde, si vous n'avez pas de présence, c'est arrêt-buffet », explique Onteniente. Gérard Lanvin, acteur du film abonde dans le sens du réalisateur : « Pogba est un acteur parce qu'il a une grosse personnalité et surtout beaucoup de sentimentalité. On a eu affaire à un mec heureux d'être avec nous, sans se poser la moindre question d'être crédible ou pas. Il a joué sa partition, on était dans ses yeux et il n'a pas quitté les nôtres ».