Ballon d’Or : Vinicius et Mbappé encore snobés ?

Jean de Teyssière

Le 28 octobre dernier, Vinicius Junior ne s’est pas rendu à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Et pour cause, il avait appris qu’il ne serait pas le lauréat. C’est en effet Rodri qui a remporté le trophée individuel le plus prestigieux et les prochaines années, le Ballon d’Or pourrait être promis à Lamine Yamal, si l’on en croit les prédictions de son père.

Agé de 17 ans, Lamine Yamal est déjà une référence du football mondial. Le jeune attaquant du FC Barcelone a remporté le trophée Kopa, celui du meilleur jeune joueur de la saison 2023-2024. Son Euro ainsi que sa première saison complète chez les professionnels lui donnent une réputation de futur meilleur joueur du monde.

Ce n’est pas encore l’heure de Vinicius et Mbappé

L’année dernière, Kylian Mbappé avait terminé troisième du Ballon d’Or, son meilleur classement à ce jour. Cette année, il n’a terminé qu’à la sixième place tandis que Vinicius termine à la pire des places : la deuxième. Un rendez-vous encore manqué pour les deux stars qui pourraient s’y habituer…

«Je me frotte les mains en pensant aux Ballons d'Or qu'il va gagner…»

Dans une interview accordée à France Football, le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui a évoqué le futur plein de réussite de son fils : « Je me frotte les mains en pensant aux Ballons d'Or qu'il va gagner… » Mbappé et Vinicius sont prévenus.