Ballon d’or : La sensation du moment défie Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé en rêve et a notamment signé au Real Madrid afin de le réaliser. Toujours sans Ligue des champions, Mbappé espère soulever ce trophée à la Casa Blanca avant d’éventuellement remporter le Ballon d’or. La concurrence est bien présente et Cole Palmer en fera partie.

Cole Palmer fait partie des trente nommés pour le Ballon d’or 2024. Une surprise pour le talent générationnel chipé à Manchester City par Chelsea à l’été 2023 pour 48M€. Depuis, le milieu offensif anglais fait les beaux jours de Chelsea en empilant les buts et en multipliant les passes décisives pour ses coéquipiers quand bien même il n’es pas parvenu à se montrer décisif à Anfield ce dimanche face à Liverpool (1-2).

«C'est un grand honneur»

L’international anglais, buteur en demi-finale de l’Euro face aux Pays-Bas notamment, est nommé pour le Ballon d’or France Football aux côtés de ses compatriotes Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Declan Rice ainsi que Bukayo Saka. Kylian Mbappé chasse le Ballon d’or depuis ses débuts et a réalisé son meilleur classement en 2023 avec la troisième place. Vinicius Jr semble être le grand favori de cette édition 2024, mais à l’avenir, Cole Palmer a été surpris de faire partie de la liste pour le Ballon d’or. « J'ai été surpris d'être reconnu à ce niveau si tôt dans ma carrière. C'est un grand honneur ».

«Je pense qu'avec du travail et de la constance, je peux y arriver !»

Cole Palmer se verrait bien contrecarrer les projets de Kylian Mbappé comme il l’a confié en interview pour The Daily Telegraph. « Le gagner serait génial et je pense qu'avec du travail et de la constance, je peux y arriver ! ». Reste à savoir si sur la durée, Cole Palmer pourra maintenir cette régularité sportive et prétendre à la récompense individuelle suprême du football. De son côté, Mbappé a inscrit sans doute son plus beau but depuis qu'il est au Real Madrid grâce à une frappe lointaine face au Celta Vigo (2-1).