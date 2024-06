Zidane annonce un «ovni» dans son entourage !

La rédaction

Fils de la légende du football Zinedine Zidane, Elyaz épate son père non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par ses impressionnantes capacités physiques. Dans un entretien accordé à Carré, Zidane n’a pas hésité à faire des éloges à son fils, soulignant ses qualités remarquables et son potentiel énorme pour l'avenir.

Zinedine Zidane, légende du football mondial, a fait l'éloge de son fils Elyaz dans une interview accordée à Média Carré . « J'ai un ovni. Elyaz qui est défenseur central, gaucher, 1m95. Je ne sais pas d'où il est sorti, mais il est sorti. Il est complètement différent, » a affirmé Zidane. Ces propos intrigants mettent en lumière un jeune talent qui, bien que moins médiatisé que ses frères aînés, possède un potentiel énorme et un profil atypique pour son âge.

Un profil idéal pour un défenseur central

À seulement 18 ans, Elyaz Zidane semble déjà disposer de caractéristiques physiques et techniques impressionnantes pour un défenseur central. Avec ses 1m95 et son pied gauche dominant, il se distingue par des atouts rares et précieux dans le football moderne. « Il a un bon profil pour jouer central. Il vient de partir au Betis », a précisé Zinédine Zidane. Le Betis, reconnu pour sa capacité à développer de jeunes talents, pourrait bien être l'environnement idéal pour que le jeune Zidane puisse s'épanouir et progresser au plus haut niveau.

Un avenir prometteur au Betis