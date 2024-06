Mercato : Zidane envoie l'un de ses fils à l'OM !

La rédaction

Trois ans après son second départ du Real Madrid, Zinédine Zidane se fait relativement discret. L’ancien milieu de terrain clame toujours son envie de reprendre du service sur un banc de touche, mais semble continuer de patienter pour faire le bon choix. Le technicien de 51 ans voit également de deux ses fils, Enzo et Luca, évoluer sur le rectangle vert. Le Champion du Monde 1998 s’est exprimé sur le second.

« Luca peut supporter la pression de jouer à l'OM ? Oui »

Dans un entretien accordé à Média Carré , Zinédine Zidane s’est confié sur son fils Luca, dont le frère Enzo a déclaré qu’il pouvait jouer pour l’OM. Pour le père, la réponse est la même : « Enzo pense que Luca peut supporter la pression de jouer à l'OM ? Oui dans tous les cas c'est un gardien, donc c'est différent. Les gardiens de but sont différents. Il a sa personnalité, il sait ce qu'il veut. »

Quel avenir pour Zidane ?

En cinq saisons sur un banc de touche, Zinédine Zidane n’a pour le moment connu que le Real Madrid. Le Ballon d’Or 1998 est parfois annoncé sur le banc de l’OM, le Bayern Münich a également cité récemment, mais le marseillais a publiquement décliné. Semblant impatient de reprendre du service, il est difficile à l’heure actuelle de connaître sa future destination.