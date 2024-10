Après la bombe, Pogba sort du silence !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict dans l'affaire Paul Pogba, contrôlé positif à la testostérone en 2023. L'instance a fortement allégé la sanction infligée au milieu de terrain, qui pourrait faire son retour sur les pelouses dès le début de l'année 2025. Soulagé, le joueur a évoqué la fin d'un cauchemar sur les réseaux sociaux.

Paul Pogba peut souffler. Le Tribunal arbitral du Sport a fortement allégé sa suspension de quatre ans pour un contrôle positif à la testostérone. Elle a été réduite à 18 mois, ce qui veut dire que le milieu de terrain pourrait faire son retour sur les terrains dès mars 2025. Quelques minutes après cette annonce, Pogba a réagi, d’abord, sur son compte Instagram.

Pogba rechausse les crampons

Le champion du monde 2018 a publié un cliché de ses crampons, accompagné d’un émoji sablier. Le temps est donc compté pour Paul Pogba, qui pourrait reprendre l’entraînement dès le mois de janvier. Ensuite, d’une manière plus officielle, le joueur de 31 ans a exprimé son ressenti ce vendredi soir.

« Enfin, le cauchemar est terminé »

« Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves. J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins. Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain» a affirmé Pogba dans un communiqué. Un message qui traduit un véritable soulagement.