Annoncée à l’OM, l’Arabie saoudite s’attaque à Paris !

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt ces dernières années, les rumeurs persistent concernant une supposée arrivée d’investisseurs saoudiens à l’OM. Si la formation phocéenne semble encore loin d’un rachat, c’est à Paris qu’un rapprochement, pour sa part concret, aurait eu lieu, mais cela ne concerne pas le PSG…

Cela fait désormais plusieurs années qu’un rachat de l’OM par l’Arabie saoudite est évoqué, notamment par le journaliste Thibaut Vézirian, qui persiste dans l’idée que le deal est conclu entre les deux parties. « Il n’y a pas de stand-by, tout est en route et il ne manque que l’officialisation », affirmait-il encore au début du mois. Frank McCourt a pourtant multiplié les démentis depuis l’apparition des premières rumeurs, tandis que l’Arabie saoudite semble intéressée par d’autres formations du Championnat de France.

L'Arabie saoudite s'intéresse aux clubs français

L’Équipe révélait notamment en juin qu’une offre de rachat venue d'Arabie saoudite était arrivée sur le bureau de Dmitri Rybolovlev pour l’AS Monaco, et le pays du Golfe ne s'intéresse pas uniquement à la Ligue 1. Interrogé par L’Équipe, Pierre Ferracci, président et actionnaire majoritaire du Paris FC, révèle des contacts pour investir dans l'autre club de la capitale.

« Des fonds Saoudiens nous ont approchés »

« Je confirme que des fonds Saoudiens nous ont approchés mais les critères étaient clairs : on veut des investisseurs français et/ou européens, qui respectent l'ADN du Paris FC et ses racines populaires, qui misent beaucoup sur la formation, qui continuent à développer la mixité, avec un effort conséquent sur le football féminin », confie le boss du PFC, qui va bien accueillir deux nouveaux investisseurs à moyen terme : « Je l'ai dit, on a acté une sortie du capital à l'issue de la saison 2026-2027. L'idée est bien que des nouveaux investisseurs prennent mon relais. J'espère que tout sera bouclé avant la fin de l'automne ».