NBA : Retournement de situation aux Lakers !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que les Los Angeles Lakers semblaient déterminés à engager JJ Redick comme entraîneur, ils ont finalement tourné leur attention sur un nouveau candidat. La franchise californienne serait en train de préparer une offre conséquente pour recruter Dan Hurley, coach de l'Université du Connecticut, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Dan Hurley, actuel champion du Championnat universitaire avec UConn, pourrait bientôt devenir le nouvel entraîneur des Lakers. Alors que les dernières rumeurs indiquaient que JJ Redick était considéré comme le grand favori pour le poste, Los Angeles envisagerait de lui offrir un contrat à long terme pour sa première expérience en NBA.

La nouvelle cible des Lakers

Les Lakers ciblent clairement Dan Hurley, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN , et préparent une offre substantielle pour l'inciter à quitter son poste à UConn. Champion universitaire en 2023 et 2024, l'entraîneur a été considéré comme l'un des principaux candidats pour le poste depuis que la franchise a licencié Darvin Ham le 4 mai. Les deux parties ont déjà eu plusieurs contacts et prévoient d'intensifier les discussions dans les prochains jours.

Le choix du prochain coach de Los Angeles est de la plus haute importance. L'équipe doit choisir judicieusement pour convaincre LeBron James de re-signer, mais aussi pour préparer l'avenir après la retraite du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Hurley est clairement un candidat qui plairait à l'ailier, qui a récemment complimenté l'entraîneur sur X (ex Twitter), le décrivant comme « très créatif avec son attaque ».

Hurley : « J'aspire à me mettre à l'épreuve »

À 51 ans, Dan Hurley a exprimé plusieurs fois son désir de devenir un jour entraîneur en NBA. « J'aspire à me mettre à l'épreuve si la bonne opportunité en NBA se présente » , a-t-il récemment avoué dans le podcast de Mike Francesa. « Quand une organisation cherche quelqu'un pour donner le ton et inculquer une culture à de jeunes joueurs, une organisation qui vise des titres. » Bien qu'il ait signé un contrat de six ans pour 32,1 millions de dollars avec UConn l'année dernière, il pourrait être tenté de rejoindre l'une des franchises les plus prestigieuses de l'histoire de la NBA, potentiellement pour entraîner l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Une opportunité comme celle-ci ne se présentera probablement plus jamais.

JJ Redick et James Borrego toujours en lice