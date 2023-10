Désillusion pour le XV de France, il hallucine

Arnaud De Kanel

Le XV de France ne sera pas champion du monde. Battus d'un rien par l'Afrique du Sud dimanche soir au Stade de France (28-29), les Bleus quittent la compétition dès les quarts de finale. Une énorme désillusion pour ceux qu'on annonçait comme favoris, mais ce match s'est joué à des petits détails qui ont fait la différence. Fait de jeu marquant, la tentative de transformation contrée de Thomas Ramos, chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant.

L'aventure s'arrête là pour le XV de France, éliminé par l'Afrique du Sud (28-29). Comme souvent face aux Springboks, chaque détail compte et les Bleus en ont fait les frais. En rembobinant le match, la transformation manquée, mais surtout contrée, de Thomas Ramos aurait permis au XV de France de l'emporter. Sauf que Cheslin Kolbe en avait décidé autrement. Le virevoltant ailier sud-africain est arrivé à toute allure et il a contré le coup de pied de l'arrière tricolore. Ramos n'avait jamais vécu cela.

«Ça ne m’était jamais arrivé»

Au coup de sifflet final, le joueur du Stade Toulousain est revenu sur cette action. « Sachant que c’est ma routine habituelle, je n’ai pas l’impression d’être très près de la ligne des 22. Il faudra que je revoie les images. Au moment où je tape, je sens qu’il est sur moi. Ça ne m’était jamais arrivé », a expliqué Thomas Ramos dans des propos relayés par RMC Sport . L'arrière du XV de France ne fait pas si bien dire car en revisionnant les images, Cheslin Kolbe part bel et il a donc tout le luxe de contrer la tentative de transformation du Français. Ramos pense désormais à la suite.

Antoine Dupont : « Un arbitrage pas au niveau »

«C’est un échec»