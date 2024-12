Vendée Globe 2025 : Il abandonne et met fin à son rêve !

Jean de Teyssière

C’était une nouvelle qui était inéluctable et elle est désormais officielle : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe en 2021, abandonne à cause d’une avarie. Le skipper l’a annoncé ce lundi matin et fait désormais route vers Ushuaïa pour faire réparer son navire. Son rêve d’imiter Michel Desjoyeaux, seul double vainqueur de l’histoire, s’éloigne.

Bien malin celui qui pourra annonce le nom du futur gagnant du Vendée Globe 2025. Ils sont deux à se livrer un mano à mano intense : Charlie Dalin et Yoann Richomme. Lors du pointage de 7h, Richomme était leader avec seulement 6 milles d’avance sur Dalin. Mais attention, car Sébastien Simon revient bien. Les trois prochaines semaines risquent d’être haletantes dans l’Atlantique.

«Mon rêve ? Le regagner une deuxième fois»

A quelques semaine du début du Vendée Globe, Yannick Bestaven, tenant du titre et propriétaire d’un IMOCA flambant neuf était évidemment l’un des favoris de ce Vendée Globe. Au cours d’une interview accordée au site officiel de la course, il avait alors évoqué son plus grand rêve : « Le regagner une deuxième fois ! Ceux qui m’insipirent ? Je dirais Michel Desjoyeaux et Loïck Peyron. Ce sont des mecs complets. Des mecs qui ont toujours répondu présents lors des grands rendez-vous. » Surtout que Michel Desjoyeaux est l’unique marin à avoir remporté à deux reprises le Vendée Globe (2001 et 2009).

«Je dois abandonner le Vendée Globe»

Au large du Cap Horn, Yannick Bestaven a pris une difficile décision : « Je dois abandonner le Vendée Globe. On va positiver et se projeter sur la suite, voir si Maître Coq V est réparable pour poursuivre mon chemin. Même si je suis hors course, j’aimerais rallier les Sables d’Olonne en solitaire. » Son important avarie de son système de barre lui a donc été fatale. Il va faire escale à Ushuaïa, en Argentine, pour faire réparer son bateau avant de reprendre la route en solitaire, mais hors course.