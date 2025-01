NBA : Wembanyama écoeure LeBron James, la statistique folle !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama, à tout juste 21 ans, a déjà pris part à 100 matchs de NBA. Numéro un de la draft de 2023, 20 ans après LeBron James, Wemby a affiché plus de points que le quadruple champion NBA au moment d'atteindre la barre des 100 apparitions dans l'élite du basket américain. Ce qui en dit long sur la projection de carrière du pivot français des San Antonio Spurs.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama a signé sa 100ème apparition en NBA. Le tout, à l'aube de son 21ème anniversaire. Sous la tunique des San Antonio Spurs, « Wemby » a inscrit 35 points pour 18 rebonds et 4 passes décisives contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic (41 points, 18 rebonds et 9 passes décisives), champions NBA 2023.

Jack Doohan prêt à écrire l'histoire avec Alpine ! Une promesse d'avenir jusqu'en 2030 🚀

➡️ https://t.co/MeKVnWPaPO pic.twitter.com/4uT6wI3aJ6 — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

2273 points en 100 matchs, Wembanyama entre dans l'histoire

Cette barre de 100 matchs en NBA entre octobre 2023 et janvier 2025 donc lui permet d'intégrer un cercle très fermé de précocité. D'ailleurs, depuis l'intronisation de la ligne à trois points en 1980, Victor Wembanyama se classe à la 7ème position des meilleurs marqueurs de l'histoire après 100 matchs disputés avec 2273 unités. Devant lui figurent des légendes telles que Michael Jordan tout en haut avec 2721, Shaquille O'Neal à la 4ème place avec 2427 points ou encore David Robinson 3ème avec 2476 unités. Sans oublier les Luka Doncic (2332), Zion Williamson (2524) ou encore Terry Cummings (2305).

Wembayama, plus précoce que LeBron James !

Victor Wembanyama a d'ailleurs surclassé des grands noms de la NBA au vu de son bilan de points après 100 matchs. Allen Iverson (2258 points), Joel Embiid (2247) ou encore Kelly Tripucka (2228). Mais où est donc LeBron James ? The Chosen One ou L'Elu comme Sports Illustrated le surnommait à son arrivée dans l'élite du basketball mondial ne figure pas dans ce top 10. Wemby est donc plus précoce que le joueur ayant établi un nombre de records de précocité dans l'histoire de la Ligue.

«Ce que je retiens c'est que tout passe vite»

Invité à s'exprimer en conférence de presse sur son centenaire, Wembanyama a tenu le discours suivant. « Ce que je retiens c'est que tout passe vite. Le temps passe vraiment vite. Mais en même temps, en regardant en arrière, 100 matchs équivaut à beaucoup d'expérience, en y pensant. Si on compare ça à la carrière de Chris (ndlr Paul, son coéquipier) ce n'est rien, mais ce sont beaucoup d'expériences, d'erreurs et de difficultés. Pas assez de victoires à mon avis, mais c'est une aventure incroyable et ce n'est que le début »