JO Paris 2024 - Basket : Il écœure Wembanyama et entre dans la légende !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, la finale du tournoi olympique opposait la France aux Etats-Unis pour la deuxième édition consécutive. Comme à Tokyo, les Américains n'ont pas laissé l'opportunité aux Bleus de décrocher la médaille d'or. Cette année la Team USA était bien fournie, à l'image de Kevin Durant qui a battu plusieurs records.

Déjà considéré comme une légende en NBA, Kevin Durant a prouvé au cours de ce tournoi qu'il se plaçait tout en haut en équipe des Etats-Unis. Le joueur de 35 ans tenait à cette nouvelle médaille d'or puisque cela lui permet de battre deux nouveaux records. Meilleur marqueur de l'histoire des Etats-Unis aux Jeux olympiques, il vient d'empocher sa quatrième récompense dorée. La France devra encore patienter pour tenter de remporter la plus belle des médailles.

JO Paris 2024 - Basket : Victor Wembanyama récompensé pour ses Jeux Olympiques https://t.co/WC7erQibc3 pic.twitter.com/Lk7VoaGKgb — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

Kevin Durant devient quadruple champion olympique

Au contraire de Stephen Curry par exemple qui disputait son premier tournoi olympique, Kevin Durant est présent à chaque fois et il vient de remporter la médaille d'or pour la quatrième fois de sa carrière. C'est désormais un record qu'il déteint seul car auparavant, il le partageait avec Carmelo Anthony qui possède également 3 titres. A noter que LeBron James décroche aussi un troisième titre, lui qui aurait pu battre ce record s'il avait participé aux Jeux en 2016 et en 2021. Chez les femmes, plusieurs joueuses américaines comptent quatre titres et Sue Bird et Diana Taurausi sont mêmes quintuples championnes olympiques après l'édition 2021 !

Durant meilleur marqueur du Team USA

Au cours de ce tournoi, Kevin Durant a déjà battu un autre record en devenant le meilleur marqueur de l'histoire des Etats-Unis aux Jeux olympiques, hommes et femmes confondus. En effet, c'est à l'issue du quart de finale face au Brésil qu'il avait dépassé la marque de Lisa Leslie : 488 points. Après la demi-finale face à la Serbie et la finale contre la France, Kevin Durant compte désormais 518 points avec les Etats-Unis aux Jeux. S'il est encore très loin du record d'Oscar Schmidt (1093), il est rentré dans le club des 500 où figurent juste devant lui la légende Manu Ginobili (523) ou encore Patty Mills (528), le joueur australien, le seul dans ce classement à être encore en activité avec Durant. Mais pour ce dernier, il s'agissait sûrement d'une dernière campagne olympique...

Record de points aux Jeux olympiques :

Oscar Schmidt (Brésil) : 1093 points

Andrew Gaze (Australie) : 789 points

Pau Gasol (Espagne) : 649 points

Luis Scola (Argentine) : 591 points

Wlamir Marques (Brésil) : 537 points

Patty Mills (Australie) : 528 points

Manu Ginobili (Argentine) : 523 points

Kevin Durant (Etats-Unis) : 518 points