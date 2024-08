JO Paris 2024 : Pentathlon moderne, basket, marathon... Les rendez-vous à ne pas manquer du 11 août

Alexis Brunet

Après deux semaines de compétition, les Jeux Olympiques de Paris tirent leur révérence ce dimanche 11 août. Les Français ont déjà mis la main sur 62 médailles, mais il y a encore plusieurs chances de rapporter une breloque lors de cette dernière journée. Le 10 Sport vous propose les rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 11 août.

Il fallait bien que cela s’arrête un jour. Ce dimanche 11 août, les Jeux Olympiques de Paris touchent à leur fin. Les Français ont répondu présent tout au long de la compétition, avec notamment la médaille d’or des volleyeurs samedi. Les coéquipiers d’Earvin Ngapeth ont surclassé la Pologne et signent donc un doublé, puisqu’ils avaient déjà été sacrés champions olympiques à Tokyo.

Les Bleues du basket peuvent rêver de l’or

Les basketteuses de l’équipe de France peuvent elles aussi encore rêver d’or. En effet, ce dimanche, les Bleues seront opposées aux USA en finale du tournoi olympique. C’est donc une nouvelle médaille assurée pour la France, reste à voir quel en sera le métal. Ce choc entre les Françaises et les Américaines sera d’ailleurs la dernière épreuve de ces Jeux Olympiques de Paris, qui pourront donc se finir de la meilleure des manières pour la France.

Des chances de médaille en pentathlon moderne et au marathon féminin

Outre cette finale de basket féminin, la France aura d’autres chances de médaille, mais elles viendront obligatoirement de ces dames. En effet, dès 8H le marathon féminin s’élancera dans la capitale et il y aura trois Françaises alignées sur cette course mythique de 42,195km. Mélody Julien, Méline Rollin et Mekdes Woldu essayeront d’apporter une médaille supplémentaire à la France. En plus du marathon et du basket, il faudra également garder un œil sur le pentathlon moderne. Élodie Clouvel et Marie Oteiza disputeront la finale de cette épreuve. Élodie Clouvel aura notamment une vraie carte à jouer, elle qui avait remporté l’argent en 2016 à Rio.