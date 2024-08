JO Paris 2024 - Natation : Choqué, Marchand lâche une incroyable confidence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Léon Marchand ne sera plus le même. Après les Jeux Olympiques de Paris, le nageur français va devoir gérer sa nouvelle notoriété. Terminé les restaurants entre amis, les sorties sans garde du corps dans les rues de Toulouse. Le quadruple médaillé d'or va devoir apprendre à vivre d'une autre manière.

Léon Marchand a pu mesurer son incroyable côte de popularité lors de son passage au Club France à la Villette. Acclamé par le public français, le nageur aux quatre médailles d’or en a pris plein les yeux au cours de cette quinzaine olympique. A 22 ans, Marchand est d’ores et déjà entré dans l’histoire du sport français. Et ce nouveau statut aura des répercussions certaines sur son quotidien. Dans les colonnes du Parisien, le nageur a partagé son expérience avec les supporters.

Marchand est choqué

« Au club France, j’ai été choqué de voir que c’était blindé de monde et que tout le monde avait envie de faire une photo, avait de la joie dans les yeux. J’ai la sensation que j’ai changé un peu Paris cette semaine. Mais pas que moi, tous les athlètes l'ont fait. Ça m'a fait kiffer de voir que les gens avaient autant regardé le sport. Je me suis rendu compte quand je suis sorti des Jeux à quel point ce qui se passait était magique. Ce que je représente forcément ça fait bizarre. C’est tout nouveau » a confié Marchand.

« Ça va être plus compliqué maintenant »

Désormais, le moindre de ses gestes sera mesuré. « Si j’avais la possibilité de remonter le temps ? J’irais dans les rues de Paris et je profiterais au max. Je viens de comprendre que je ne peux plus aller au restaurant, tout simplement. Et ça, ça m’est arrivé d’un coup. On l’a constaté les deux ou trois derniers jours. On a très bien géré parce qu’on avait pris quand même un chauffeur et un garde du corps pour préparer la deuxième semaine. Mais c’est tout nouveau et c’est vrai qu’il y a une spontanéité que je vais perdre malheureusement. Rien qu’aller à Toulouse au bar, manger avec mes potes, ça va être plus compliqué maintenant » a admis Marchand.