F1 : Schumacher pousse un coup de gueule et lui sauve la peau

Thibault Morlain

Septuple champion du monde, Michael Schumacher est une véritable légende de la Formule 1. Chez Ferrari, l'Allemand a fait l'histoire et Jean Todt, ancien patron de la Scuderia, peut notamment en témoigner. Le Français doit d'ailleurs une fière chandelle à Schumacher. En effet, sans lui, Todt aurait bel et bien pu quitter l'écurie italienne alors qu'il était en grand danger.

Aujourd'hui envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Jean Todt est l'un des grands noms de la Formule 1 des dernières années. Président de la FIA de 2009 à 2021, il a surtout été le patron de Ferrari, écurie au sein de laquelle il est resté de 1993 à 2009. Une belle histoire à propos de laquelle il a beaucoup dire, notamment concernant un certain Michael Schumacher.

Gasly prépare du lourd avec Alpine, la F1 peut trembler https://t.co/aB7uTrcmfD pic.twitter.com/WLWOKPPiGu — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Si Jean s'en va, je partirai également »

Ancien patron de Ferrari, Jean Todt est revenu ce jeudi pour L'Equipe sur sa relation avec Michael Schumacher. A l'occasion de cet entretien, il a alors livré une anecdote sur un coup de gueule de l'Allemand qui lui a permis de garder son travail au sein de la Scuderia. « Au début, il n'y avait rien de plus qu'un respect mutuel. Bon, il avait demandé d'avoir dans son contrat une clause de sortie ; si je partais, il pouvait partir. En 1996, la rumeur voulait que je sois foutu à la porte. Les reporters en ont parlé à Michael un jour où il faisait des essais. Il leur a répondu : ''Si Jean s'en va, je partirai également.'' Il n'y a plus eu de rumeurs de départ pour moi après cette déclaration de Michael ! », a lâché Todt.

« On a créé une histoire incroyable avec Michael »