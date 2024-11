Vinicius Jr : La presse espagnole démonte la théorie du complot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi dernier, le monde du football a vu la victoire de Rodri lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024. L'Espagnol, qui a triomphé devant trois joueurs du Real Madrid dont évidemment Vinicius Jr, a surpris tout le monde puisque de nombreux observateurs avaient annoncé la victoire du Brésilien. Mais cette récompense a bien été distribuée en toute légitimité.

Grand favori pour succéder à Lionel Messi au palmarès du Ballon d'Or, Vinicius Jr a subi une terrible désillusion puisque c'est finalement Rodri qui a été sacré. Beaucoup n'ont pas cru à ce résultat et ont remis en doute la véracité de cette cérémonie. Dans une chronique pour AS, Fred Hermel a tenu à assurer que tout a été fait dans les règles, même si la déception du Real Madrid est difficile à atténuer.

« La théorie du complot n'est pas valable »

Deuxième du classement du Ballon d'Or derrière Rodri, Vinicius Jr s'attendait sûrement à recevoir ce prix tant beaucoup croyaient en son succès. Le Real Madrid avait même prévu d'envoyer une grosse délégation le soir de la cérémonie. « Je peux vous assurer que les votes sont hautement protégés et que le résultat de lundi (la victoire de Rodri) est sans aucun doute le résultat des votes. Il n'y a aucune pression de la part de qui que ce soit et c'est totalement propre. La théorie du complot n'est pas valable » tient d'abord à rappeler Fred Hermel.

Le Real Madrid a vécu une grande déception

Alors que le Real Madrid présentait un grand contingent parmi la liste des nommés pour le Ballon d'Or, le club espagnol a annulé sa visite au dernier moment lors de la cérémonie en apprenant sûrement que Vinicius Jr ne serait pas couronné. « Par contre, je crois qu'il y a eu un problème de communication entre l'organisation et les dirigeants madrilènes et que, sûrement, l'ampleur de la déception qu'il y aurait pour Madrid si Vinicius ne réussissait pas n'a pas été suffisamment appréciée. Et puis, je n'ai pas aimé certains commentaires qui dénigraient le club le plus important de l'histoire du football. Parce que Madrid s'est toujours magnifiquement comporté avec le Ballon d'Or, surtout lorsque l'organisation traversait des périodes difficiles. Je le sais pour l'avoir vécu de près. J'espère donc de tout cœur que les parties se parleront rapidement et que ce triste événement ne sera qu'un désaccord et non un divorce » poursuit Fred Hermel dans sa chronique pour AS.