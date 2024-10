Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare sa grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire les informations du journaliste Thibaud Vézirian, l'Arabie Saoudite pourrait vite faire son apparition dans le football français. L'état pourrait venir en aide à DAZN, qui ne parvient pas à trouver son public, mais aussi racheter l'OM à Frank McCourt. Selon cette source, un accord a été trouvé il y a plusieurs mois, mais l'officialisation se fait attendre.

Le football français va mal. Les résultats de l’équipe de France et la manière ne prêtent pas à l’optimisme, tandis que la Ligue 1 devient de plus en plus confidentielle. Seuls quelques milliers de fans se sont abonnés à la chaîne DAZN. Si les chiffres n’augmentent pas, le diffuseur pourrait connaître un destin à la Mediapro et, très vite, mettre la clé sous la porte. C’est là que l’Arabie Saoudite pourrait intervenir pour sauver DAZN.

L'Arabie Saoudite va jouer les sauveurs ?

« Abdellah Boulma rappelle que de l’argent frais en provenance de l’Arabie Saoudite pourrait aider DAZN à poursuivre son chemin. Une donnée qui confirme mes informations révélées dans le Dèj Foot en 2020 et 2021 au sujet du rapprochement très clair réalisé par DAZN avec l’Arabie Saoudite. Les hommes d’affaires saoudiens ne jetteront pas l’argent par les fenêtres. Ils financeront uniquement si la suite du projet est viable » a confié le journaliste Thibaud Vézirian.

L'OM va entrer dans une nouvelle ère ?

Mais l’investissement de l’Arabie Saoudite ne devrait pas s’arrêter là. Selon ses informations, il est aussi question d’un rachat de l’OM. Le deal serait même bouclé et seule l’officialisation manque pour entériner ce dossier. « La seule solution ? Ramener de nouvelles têtes d’affiche en Ligue 1 et mettre en place rapidement le renouveau de la rivalité PSG-OM. Raviver la flamme. Tout cela passe bien entendu par le dénouement annoncé (mais incertain en termes de dates) de l’officialisation de la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises mené par l’Arabie Saoudite. Encore eux » a-t-il lâché dans les colonnes d’Entrevue.