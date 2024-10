FC Nantes : Projet surprise pour Kombouaré !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décidément, Kylian Mbappé donne des idées à d'autres acteurs du football. Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis quelques semaines, le joueur du Real Madrid a été imité par Antoine Kombouaré. L'entraîneur du FC Nantes a investi dans un club, non pas de football, mais de basket. Le technicien a expliqué cet investissement.

Après le football, le basket. Antoine Kombouaré a investi dans le capital des Metropolitans de Levallois, club de basket qui évolue en Nationale 1. Cette équipe est connue pour avoir révélé quelques talents comme Bilal Coulibaly ou encore Victor Wembanyama, tous deux en NBA. L’entraîneur du FC Nantes va donc participer au sauvetage de cette formation, créée au début des années 90 par Charles Bietry et Luc Dayan, toujours aux manettes.

Kombouaré justifie son investissement

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Kombouaré explique sa position. « Je suis parti du PSG en 1995, se souvient celui qui reviendra dans le club de la capitale avec le costume d’entraîneur entre 2009 et 2011, mais j’ai assisté à la construction de cette équipe. On était souvent avec (les basketteurs) Yann Bonato, Stéphane Risacher… J’adore le basket depuis que je suis gamin, j’y ai joué et j’ai plein de souvenirs. Au PSG on était quelques-uns - mes amis David Ginola, Alain Roche… - à aller aux matchs ou à se réunir pour regarder la NBA le soir sur Canal +, c’était l’époque des Lakers, des Bulls. On aimait bien se retrouver pour regarder le basket, la boxe avec Tyson… » a confié le nouvel actionnaire minoritaire des Metropolitains.

« Je suis fier d’être là »

Une volonté aussi pour Kombouaré de rendre service à ses deux amis, notamment Charles Biétry, touché par la maladie de Charcot. « Luc ne voulait pas voir le nom des Metropolitans disparaître. Ils l’ont trouvé avec Charles (Biétry), on fait ça aussi pour lui, on pense tous à Charles. Ce club a une histoire, de grands joueurs ont porté ce maillot, les derniers ne sont pas les moindres avec Wemby (Victor Wembanyama) et (Bilal) Coulibaly. Je suis copain avec Boris Diaw qui y a joué aussi. J’aime bien dire que je suis au début d’une belle aventure. Je suis fier d’être là » a lâché le technicien.