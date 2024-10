Mercato : Pour ce phénomène du Real Madrid, ce sera 50M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours en quête de nouveaux profils pour son effectif, le Real Madrid vient de valider une signature importante. Eblouissant lors de la préparation estivale, le jeune Joan Martinez s'est malheureusement blessé très gravement. Pas de quoi faire reculer le club espagnol, qui aurait prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Après des semaines de négociations et un accord obtenu il y a presque un mois, le Real Madrid a validé la prolongation de contrat d'une pépite issue du centre de formation : Joan Martinez. Le jeune défenseur central a impressionné Carlo Ancelotti, qui l'aurait bien lancé en équipe première pour lui faire découvrir le monde des pros. Il faudra patienter un peu après sa rupture du ligament croisé du genou gauche. Malgré tout, le club a vu les choses en grand pour Joan Martinez.

Clause libératoire à 50M€ pour Martinez

D'après les informations de Marca, divulguées ce vendredi, le Real Madrid a inséré une clause libératoire à 50M€ dans le nouvaau contrat de Joan Martinez (17 ans). Le club de la capitale espagnole voulait à tout prix protéger sa pépite, et la voilà donc engagée jusqu'en 2026. Quand Joan Martinez sera majeur, le Real Madrid pourra alors lui proposer un autre contrat, car malgré sa blessure, on peut imaginer que le but n'est pas de s'en séparer tout de suite.

Le Real Madrid a confiance en Joan Martinez

Si le Real Madrid a mis en place un tel accord pour un jeune crack comme Joan Martinez, c'est que le club fait preuve d'une grande confiance à son égard. Il faudra tout de même se remettre de cette rupture du ligament croisé au genou, avant de prétendre pouvoir faire ses débuts professionnels.