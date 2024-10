Équipe de France : Le remplaçant de Griezmann jette un froid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Antoine Griezmann a annoncé à la surprise générale sa retraite internationale, de quoi laisser un énorme vide en équipe de France, dans le vestiaire mais aussi sur le terrain. Christopher Nkunku pourrait apporter une solution tactique à Didier Deschamps mais se veut prudent sur la question de sa succession.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait sa liste pour les prochains matches de l’équipe de France contre Israël le jeudi 10 octobre et la Belgique le lundi 14 octobre, avec un absent de marque en la personne d’Antoine Griezmann. Trois jours auparavant, l’attaquant de l’Atlético de Madrid annonçait à la surprise générale sa retraite internationale, dix ans après ses débuts en Bleu.

« Griezmann est irremplaçable »

Un départ qui pourrait profiter à Christopher Nkunku, qui dispose d'un profil semblable à celui d'Antoine Griezmann. Le joueur formé au PSG a été rappelé ce jeudi par Didier Deschamps plus d’un an après sa dernière apparition en équipe de France, mais il n’envisage pas d’endosser le costume du remplaçant de Grizou. « Le remplacer? C’est un grand mot, a-t-il confié au micro de Canal+ après la victoire de Chelsea à la Gantoise (4-2). Griezmann est irremplaçable avec l’image qu’il a avec l’équipe de France et tout ce qu’il a apporté. Il y a un long chemin avant de pouvoir le remplacer. Je souhaite d’ailleurs lui hommage pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe de France. C’est une grande personne. J’ai été surpris parce que je pense qu’il pouvait encore amener à l’équipe de France. Maintenant, s’il est content et heureux de ce choix avec ses raisons, c’est tout à son honneur. »

« Il a malheureusement enchaîné les blessures qui lui ont empêché d’avoir de la continuité »

« Ça fait un moment que Christopher n’est pas là parce qu’il a malheureusement enchaîné les blessures qui lui ont empêché d’avoir de la continuité, a expliqué Deschamps en conférence de presse. Il a un temps de jeu qui n’est pas excessif à Chelsea, mais à chaque fois qu’il joue, il a plein d’énergie. En enchaînant les bonnes performances et le temps de jeu, ça doit lui permettre de revenir à son meilleur niveau ».