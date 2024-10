Luis Enrique - PSG : «De la m****», craquage hallucinant en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal (2-0). Les choix tactiques de Luis Enrique ne se sont pas avérés payants. Tout n'est pas à jeter, mais la performance des Parisiens a suffi à provoquer la colère de Denis Charvet. L'ancien rugbyman a laissé exploser sa colère au micro de RMC.

Le PSG n’est pas éliminé de la Ligue des champions, loin de là. Mais le club parisien va vivre des jours agités après sa défaite sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions. Luis Enrique s’est loupé sur le plan tactique et a reconnu sa pleine responsabilité dans cette défaite. En revanche, le coach du PSG n’a pas voulu détailler son projet de jeu. La journaliste Margot Dumont l’a appris à ses dépends et a été rembarrée par le coach.

Charvet tacle Luis Enrique

Ancien rugbyman, Denis Charvet n’est pas satisfait des réponses de Luis Enrique. « Quand on lui parle d’identité de jeu, il ne nous parle que du collectif et nous dit que l’équipe sera au top dans trois ans. Mais pour avoir une grande équipe, il faut des grands joueurs, mais ils n’ont pas recruté de grands joueurs. Au milieu de terrain, il n’y a pas de joueurs qui font la différence et qui font gagner. Je mets en cause la politique sportive du club. Déjà l’année dernière, on avait été catastrophique à Newcastle et Milan. Ils n’ont pas compris. Je suis désolé, c’est un manque de respect pour les supporters, l’éthique du club » a-t-il confié.

« C’est honteux »

Sur le plateau du Super Moscato Show, Charvet a laissé ensuite éclater sa colère. Luis Enrique en a pris pour son grade. « C’est honteux de donner les pleins pouvoirs à un mec qui nous enfume. J’ai vu de la merde comme Arsenal. Ce n’est pas possible pour le PSG d’être aussi mauvais. D’ailleurs, sa sortie à la fin du match est honteuse. Son job est de nous répondre, c’est le moindre des respects » a-t-il confié sur RMC.