Mercato : Le FC Nantes annonce un joli transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le FC Nantes sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Johann Lepenant va être définitivement enrôlé par les Canaris dans un avenir proche. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré en conférence de presse ce vendredi, affichant au passage son regret de ne pas pouvoir l'aligner contre l'OL dimanche en championnat.

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 6 matchs Ligue 1 depuis le début de la saison, Johann Lepenant (21 ans) est incontestablement l'un des hommes en forme du côté du FC Nantes. Médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Paris, le jeune milieu de terrain est arrivé chez les Canaris en provenance de l'OL sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat cet été. Et son avenir au FC Nantes est déjà tout tracé...

Lepenant va être transféré à Nantes

Interrogé en conférence de presse, Antoine Kombouaré a fait une grande annonce sur l'avenir de Lepenant, dont l'option d'achat va être levée : « On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat », confie l'entraîneur nantais, qui se réjouit donc de pouvoir conserver Lepenant au club pour les années à venir.

Il ne pourra pas affronter l'OL

Kombouaré précise même avoir tenté de boucler ce transfert depuis longtemps afin de pouvoir aligner Johann Lepenant contre l'OL. Mais cela ne sera donc pas possible dimanche, puisque le joueur reste à ce jour prêté par le club rhodanien : « On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous. Quand un joueur quitte son club, et même avec une option d’achat qui est complètement acquise, il devrait pouvoir jouer. Je fais le constat et je laisse les gens changer les choses », poursuit l'entraîneur du FC Nantes.