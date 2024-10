Mercato : Le PSG rate le phénomène qui a humilié le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le LOSC a réussi l'exploit de dominer le Real Madrid pour son deuxième match en Ligue des champions. Une victoire qui a permis au grand public de découvrir Ayyoub Bouaddi. Le phénomène de 17 ans a ébloui dans le cœur de jeu des Dogues et ce dernier aurait pu signer au PSG avant d'opter pour Lille.

Ayyoub Bouaddi s'est offert un magnifique cadeau d'anniversaire. Le jour de ses 17 ans, le milieu de terrain du LOSC était titulaire mercredi soir lors de la magnifique victoire contre le Real Madrid (1-0). Une prestation XXL face à l'entrejeu madrilène composé par Luka Modric, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui n'est évidemment pas passée inaperçue.

Ayyoub Bouaddi a recalé le PSG

De quoi probablement laisser des regrets au PSG. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale faisait partie des écuries intéressées par sa signature avec le RC Lens ou encore l'AS Monaco. Mais c'est bien le LOSC qui a raflé la mise durant l'été 2021 alors qu'Ayyoub Bouaddi n'avait que 13 ans. « Il a refusé des essais au motif qu'il avait du travail à l'école et que ce n'était pas la bonne période ! Il a aussi choisi le LOSC par proximité. C'est à une heure et demie de la maison », explique son ancien éducateur Sofiane Khair.

«Ayyoub était une évidence»

Le PSG a donc raté un sacré phénomène comme le décrit Georges Tournay, directeur au Pôle Espoirs de Liévin où Ayyoub Bouaddi est resté deux ans. « Ayyoub était une évidence, grand (1,85 m aujourd'hui), à l'aise au milieu, une belle technique et une grande lecture du jeu. Avec toutes les bases éducatives, il était programmé pour la réussite, comme Raphaël (Varane). Le pôle l'a aidé à se développer tranquillement. Il y a trouvé son équilibre », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.