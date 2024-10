Le vestiaire du Real Madrid se lâche sur Mbappé

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid a réalisé un gros coup en recrutant Kylian Mbappé, libre de tout contrat après son départ du PSG. Sa venue suscitait évidemment plusieurs interrogations, comme son intégration dans un vestiaire qui ne manque pas d'egos. Mais pour Antonio Rudiger, ces interrogations sont balayés et il révèle que Mbappé s'est très bien intégré à son nouveau vestiaire.

Le PSG a perdu le meilleur joueur de ces dernières saisons : Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France n'a pas quitté le club parisien dans les meilleures conditions et son arrivée au Real Madrid avait été largement commentée.

«C'est un gars qui a les pieds sur terre»

Le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, a été interrogé par The Inside Scoop sur l'arrivée récente de Kylian Mbappé et sa manière de se comporter dans le vestiaire : « Vous entendez ces choses, 'Oh, Kylian va affecter le vestiaire', mais c'est un gars qui a les pieds sur terre. Je le vois mûrir et il marque déjà des buts, influence et crée des liens. »

«Avec lui, Vinicius, Rodrygo et Jude s'améliorent»

Pour l'international allemand, l'arrivée de Kylian Mbappé au sein du club est une aubaine puisque « Avec lui, Vinicius, Rodrygo et Jude s'améliorent. » Si les résultats ne sont pas encore flamboyants, la venue de Mbappé au Real Madrid a en tout cas conduit certaines stars à se dépasser encore plus.