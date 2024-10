Mbappé : Le tacle en direct de Cyril Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

chaque année, le Journal du Dimanche sort son traditionnel classement des personnalités préférées des Français. En 2022, Kylian Mbappé se classait à la 4ème position, mais depuis, c’est la chute libre pour l’attaquant du Real Madrid. La cote de popularité de Mbappé dégringole et un récent sondage a un peu plus enfoncer le capitaine de l'équipe de France. Cyril Hanouna en a alors profité pour tacler le joueur de 25 ans.

Au cours des derniers jours, un sondage Odoxa est venu accabler la cote de popularité de Kylian Mbappé auprès des Français. Ainsi, on y apprend notamment que parmi les sondés, ils ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de lui, soit une baisse de 12 points par rapport à avril dernier. Et pour ne rien arranger pour Mbappé, ils ne sont aujourd’hui plus que 35% à le trouver humble et 58% à le trouver sympathique.

Mbappé : Fracture confirmée avec ses potes de l’équipe de France ! https://t.co/tzz7beQ1NG pic.twitter.com/ueWw3XNUe6 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Les Français sont juste intelligents »

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur ce désamour des Français contre Kylian Mbappé. C’est ainsi que le présentateur de l'émission diffusée sur C8 s’est laissé aller à un tacle contre le joueur du Real Madrid. Ainsi, quand l’un de ses chroniqueurs a lâché « Les Français n’aiment plus Mbappé », Hanouna a répondu à propos de Mbappé : « Les Français sont juste intelligents ».

« Il a rompu tout affect avec le côté populaire du football »

Daniel Riolo s’était lui aussi exprimé sur cette fracture entre Kylian Mbappé et les Français. Pourquoi un tel désamour ? Le journaliste RMC avait alors répondu : « Il a rompu tout affect avec le côté populaire du football. Pour moi, c’est un petit peu comme s’il ne s’adressait qu’aux tribunes présidentielles. Le public du football, le côté populaire du foot, ils ne peuvent pas acheter mes fringues, ils ne peuvent pas porter ma montre, ils ne peuvent pas partir en vacances avec ma valises. Rien. Messi, il regarde la Ligue des Champions avec un paquet de chips que tout le monde peut acheter. Voilà, ah tu manges les chips de Messi. Les grands champions ont fait ce genre de choses. Ils ont pu faire des marques de luxe et ils ont pu faire côté populaire. Lui, on a l’impression qu’il ne veut que du premium ».