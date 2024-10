PSG : Du lourd est annoncé avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une défaite logique face à Arsenal ce mardi soir (2-0) en Ligue des Champions, le PSG réalise un bon début de saison. Le club parisien, qui a recruté plusieurs jeunes joueurs prometteurs cet été, va continuer de progresser selon Alain Giresse. D’ailleurs, ce dernier estime que Désiré Doué, arrivé il y a peu à Paris, est un joueur prodigieux.

Cet été, le PSG a poursuivi sa refonte d’effectif. Avec le départ de Kylian Mbappé, la formation de Luis Enrique ne dispose plus d’aucune vedette, et l’Espagnol tente de mettre en place un projet collectif et axé sur le long terme. De ce fait, l’équipe parisienne est très jeune, et peut parfois faire preuve d’un certain manque d’expérience.

Le PSG mise sur la jeunesse au milieu de terrain

Mardi soir par exemple, le milieu de terrain du PSG, composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et de João Neves, est apparu en difficulté sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions (défaite 2-0). Cependant, certains observateurs n’incriminent clairement pas Luis Enrique, qui en plus de nombreux éléments à fort potentiel, dispose de quoi effectuer une belle rotation dans son entrejeu. S’il a majoritairement été utilisé dans un rôle d’ailier voire de faux-neuf jusque-là, Désiré Doué pourrait éclore et passer un cap au PSG. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Alain Giresse auprès du Parisien.

« Il est exceptionnel, mais il faut lui laisser le temps de l’acclimatation »

« Il possède des milieux de très haut niveau à fort potentiel. C’est comme Désiré Doué. Il est exceptionnel, mais il faut lui laisser le temps de l’acclimatation. Les Neves, Zaïre-Emery, Doué ont chacun encore des choses à apprendre. Je pense que l’on ne souligne pas assez la qualité d’Arsenal. Il y a un gap qui montre le chemin qu’il reste à accomplir. C’est encore le début de saison, l’entraîneur cherche la meilleure équipe, plusieurs faux 9 ont été essayés… Le PSG est encore en rodage », a lâché l’ancienne légende de Bordeaux et ancien coach du PSG à propos de Doué, recruté contre 60M€ cet été.