Une star vit un calvaire, révolution au PSG ?

Jean de Teyssière

Le début de saison de Gianluigi Donnarumma est compliqué. Le portier parisien s'est blessé après la victoire face à Brest et a manqué trois matchs, avant de revenir ce mardi en Ligue des Champions, face à Arsenal. Coupable sur les deux buts encaissés, Donnarumma pourrait voir sa place de titulaire être remise en question et dès ce dimanche, face à Nice, Arnau Tenas pourrait avoir sa carte à jouer.

Le PSG n'a pas vraiment désigné de gardien numéro 1. Gianluigi Donnarumma semble être le candidat idéal pour ce poste, mais ses récentes performances inquiètent au sein du club de la capitale. Matvey Safonov, arrivé cet été et Arnau Tenas, fraîchement champion olympique avec l'Espagne pourraient avoir leur chance.

Safonov n'est pas là pour faire de la figuration

Lors de son arrivée au PSG, la recrue russe Matvey Safonov avait tenu des propos fracassants sur la hiérarchie de gardiens au PSG : « Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un remplaçant. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un… Je vais me battre avec lui en permanence. »

Tenas pourrait avoir une carte à jouer

Mais selon L'Equipe, c'est un autre gardien qui pourrait avoir sa chance. Matvey Safonov avait joué les trois rencontres suite à la blessure de Gianluigi Donnarumma et n'avait pas été transcendant. Très à l'aise au pied, donnée chère à Luis Enrique, Arnau Tenas pourrait bien avoir une carte à jouer dans les prochains jours, avec le déclassement possible de Gianluigi Donnarumma. A voir quelle décision va prendre Luis Enrique pour le match face à Nice ce dimanche.