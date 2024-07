Transfert polémique, l’OM passe à l’action en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’arrivée de Mason Greenwood à l’OM semble désormais inéluctable, et ce malgré le vent de colère dans la cité phocéenne suscité par les antécédents d’un joueur accusé de tentative de viol et d’agression en janvier 2022, des charges qui ont depuis été abandonnées. Au sein du club, une enquête aurait été menée en interne avant la finalisation du transfert…

Poussé vers la sortie par Manchester United, Mason Greenwood est plus que jamais proche de l’OM. Selon RMC, les Marseillais ont trouvé un accord avec l’attaquant anglais et règlent désormais les derniers détails avec leurs homologues mancuniens, qui ont déjà donné leur feu vert au départ du joueur. Un transfert avoisinant 30M€ est évoqué, le troisième renfort bouclé par Pablo Longoria après Lilian Brassier et Ismaël Koné, mais celui-ci a une résonance particulière compte tenu des antécédents de Greenwood.

L’OM a enquêté

Accusé de tentative de viol et d’agression en janvier 2022, Mason Greenwood a depuis vu les charges contre lui être abandonnées en raison du « retrait de témoins-clés et de nouveaux éléments ». Pas de quoi convaincre les plus sceptiques qui ont affiché leur opposition à ce transfert que l’OM souhaite et va boucler, après avoir mené une enquête approfondie sur l’affaire et les mœurs du joueur.

« On doit être responsable et ne rien laisser au hasard »

« On doit être responsable et ne rien laisser au hasard », fait-on savoir au sein du club, rassuré par les informations récoltées dans la banlieue sud de Madrid, à Getafe. De quoi finir de convaincre l’OM de miser sur Mason Greenwood, désireux de se relancer durablement après sa mise à l’écart de Manchester United et son prêt en Espagne.