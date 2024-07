OM : Le clan Greenwood prêt à tout plaquer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne, en raison des accusations de tentative de viol et d’agression à son égard datant de janvier 2022, Mason Greenwood, blanchi, a notamment fait l’objet de critiques de la part du maire Benoît Payan. Une sortie qui a agacé l’OM mais également l’entourage de l’Anglais, qui s’est interrogé sur une arrivée à Marseille.

Malgré les antécédents de Mason Greenwood, Pablo Longoria est proche de boucler son transfert et ne masque pas sa satisfaction en privé. L’OM devrait lâcher environ 30M€ pour s’attacher les services de l’attaquant anglais, accusé de tentative de viol et d’agression en janvier 2022. « Le retrait de témoins-clés et de nouveaux éléments » avaient entraîné l’abandon des charges par les procureurs, mais cela ne suffit pas à convaincre de nombreux observateurs phocéens, à commencer par le maire de la ville.

Benoît Payan s’insurge

Invité de RMC il y a quelques jours, Benoît Payan avait poussé un coup de gueule et affiché sa volonté de convaincre le président de l’OM d’abandonner cette piste. « Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu'un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable. Je n'imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure, confiait le maire de Marseille. Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme... Moi j'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là ». Cela n’a pas incité le club phocéen à revoir ses plans, mais l’entourage du joueur, lui, s’est bien interrogé.

Le clan Greenwood s’est interrogé

Comme l’explique La Provence, le clan Greenwood a peu apprécié la sortie de Benoît Payan, en particulier le père de l’attaquant qui se serait interrogé sur ce transfert vers une ville peu emballée à l’idée d’accueillir ce renfort de 22 ans. L’OM a également été agacé par la prise de position de la Mairie mais reste déterminé à boucler le dossier. Cela ne serait plus qu’une question de temps…