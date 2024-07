Soirées, hygiène de vie : Riolo balance du lourd sur Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, l'Equipe de France a été éliminée de l'Euro 2024 après une compétition difficile depuis le début où les Bleus n'ont pas vraiment brillé. En difficulté sur le plan offensif, les hommes de Didier Deschamps n'ont quasiment pas réussi à marquer un but. Si Kylian Mbappé a ouvert son compteur dans un Euro en inscrivant un penalty face à la Pologne, son tournoi a été très moyen dans l'ensemble. La faute peut-être à sa blessure au nez mais pas que.

Capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé a connu un coup dur d'entrée dans la compétition en se blessant au nez. Obligé de porter un masque pour continuer à jouer, il n'a pas réussi son Euro 2024. Le nouvel attaquant du Real Madrid a déçu beaucoup de monde et l'explication de cette méforme peut venir également de son hygiène de vie, comme l'explique Daniel Riolo.

« Mbappé a complètement vrillé »

Dans l'After Foot de RMC jeudi soir, Daniel Riolo a donné une explication aux performances de Kylian Mbappé. « Mbappé a complètement vrillé. Il a eu une hygiène de vie déplorable, il ne s’est plus concentré sur le football. Mbappé a gommé l'entraînement invisible (…) Les sollicitations pour les joueurs de faire la fête, elles sont nombreuses. Il y en a de moins en moins qui arrivent à être performant tout le temps. Ils sont tous sur-sollicités. Ils ont tous trop de choses à faire, ils ont tous la fête derrière leur porte qui leur est proposée en permanence et c'est super dur de rester concentré. Parce que c'est une vie compliquée » débute le journaliste.

Mbappé touché physiquement

Au-delà de sa blessure au nez, Kylian Mbappé a aussi montré des faiblesses physiques pour durer tout un match lors de l'Euro et il est moins impressionnant sur ce tournoi par rapport à il y a quelques années. « Le foot est devenu de plus en plus athlétique, donc il faut être en forme. Tu ne t'en sors plus avec une accélération et un dribble, des qualités dont le jeu de Mbappé est composé » poursuit Riolo.