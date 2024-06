RN, élections… Mbappé fait réagir une légende du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est certes engagé en Allemagne avec l’équipe de France pour l’Euro. Mais cela ne l’a pas, comme pour Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, de faire un point politique en vue des élections législatives en France. Mbappé appelle à faire barrage à la montée des extrêmes dans le paysage politique français. Une prise de parole validée par Iker Casillas, icône du Real Madrid.

Les élections législatives auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochain en France. La montée des extrêmes, à droite et à gauche à savoir le Rassemblement National (RN) et La France Insoumise (LFI), a fait réagir Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France profitait d’ailleurs de son passage en conférence de presse dimanche pour appeler les Français à se rendre dans les urnes dans l’optique de faire barrage aux extrêmes.

Mbappé attend que les Français mettent un stop aux extrêmes

« Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum » . a confié Mbappé avant le premier match de l’Euro remporté par l’équipe de France face à l’Autriche lundi soir (1-0).

Bardella répond à Mbappé : «Je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1 400 euros»

Président du Rassemblement National, Jordan Bardella n’a évidemment pas été en phase avec les propos tenus par Kylian Mbappé. Ce mardi, sur les antennes de Cnews , le patron du RN recadrait le capitaine de l’équipe de France. « Il faut respecter les Français et le vote de chacun. Quand on a la chance d'avoir un très, très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1 400 ou 1 500 euros et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité et n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes ».

Casillas : «Nous sommes libres de dire ce que nous voulons ici, n'est-ce pas ? Alors c'est la même chose»